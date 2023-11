Publican en Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos 2024; descarta nuevos impuestos

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó que el anterior censo de desaparecidos en nuestro país estaba mal manejado, era ineficiente y tenía la clara intención de afectar al Gobierno de la Cuarta Transformación.

En la conferencia matutina realizada en Ciudad Obregón, en Sonora, López Obrador detalló que el nuevo censo de personas desaparecidas estaría listo en un mes.

«Y que no era nada más ineficiencia, si no que había una intención de afectar al Gobierno que represento, así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos”, indicó.