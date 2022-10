Que no se hagan guajes dice Cuitláhuac a jueces por liberar a presuntos responsables de crímenes políticos en Veracruz

Xalapa, Ver.- Verónica del Ángel León, ex trabajadora del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz denunció al dirigente estatal de dicho partido, Federico Salomón Molina su liquidación conforme a derecho luego de 14 años de trabajo.

Contó que fue despedida en febrero de este año y Federico Salomón se ha negado a acudir a las de 10 reuniones que lo ha citado la autoridad laboral.

“Yo aquí vengo a enseñar mi denuncia, él tiene una demanda laboral, es el Juez Agustín el que está llevando el caso, el juez del juzgado laboral dice que el Presidente Federico Salomón Molina es el único que puede comparecer. No se le ha dado la gana asistir, el dice que tiene familia ¿yo no?, el si tiene derecho a un trabajo ¿yo no? ¿Dónde está su humanismo? No concuerda con los principios de Acción Nacional, ese señor no puede dirigir a un partido”, comentó.