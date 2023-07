Reapresan a obispo de Nicaragua tras negarse al exilio

Nicaragua.– Luego de negarse a abandonar Nicaragua, de acuerdo a fuentes eclesiales y diplomáticas consultadas por El País, el obispo Ronaldo Álvarez fue regresado a prisión por el régimen de Daniel Ortega este miércoles 5 de julio por la mañana.

Condenado a inicios de febrero a más de 26 años de prisión bajo cargos de menoscabo en perjuicio del Estado de la República y la sociedad Nicaragüense, así como por difusión de noticias falsas, el religioso, ya había sido excarcelado por el gobierno sandinista, pero ante el fracaso de las negociaciones llevadas a cabo entre representantes del Vaticano, el Gobierno Nicaragüense y la Conferencia Episcopal, su breve liberación sólo duró unas horas.

Convertido en uno de los mayores críticos del régimen de Daniel Ortega, esta es la segunda ocasión que monseñor Ronaldo José Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, se niega a ser desterrado.

El #obispo nicaragüense #RolandoÁlvarez es devuelto a #prisión



El prelado fue encarcelado nuevamente tras negarse al exilio, como le exigía el régimen de #DanielOrtega. Álvarez, condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, había sido excarcelado algunas horas. /ft pic.twitter.com/OrPnBKSPkV — DW Español (@dw_espanol) July 6, 2023

La primera negativa del religioso a su destierro ocurrió el 9 de febrero pasado, fecha en que optó por no salir de Nicaragua junto a otros 222 presos políticos excarcelados y enviados a Estados Unidos. Hecho ante el cual, el Gobierno nicaragüense respondió condenándolo a prisión y recluyéndolo en una celda de aislamiento en la cárcel de La Modelo.

Una fuente consultada por el diario digital nicaragüense Confidencial, señaló que:

La única circunstancia en la que monseñor Álvarez aceptaría irse al exilio es si el papa Francisco se lo pide o se lo ordena, y eso no ocurrió antes, ni tampoco ha ocurrido en las pláticas que llevaron a cabo esta semana con un representante diplomático del Vaticano.

En tanto que otra fuente eclesial agrega:

Daniel Ortega calibró mal a monseñor, lo subestimó; y Álvarez pidió ver el pleno de obispos de la Conferencia Episcopal.

La negativa del obispo Ronaldo Álvarez al exilio

Sacado este martes 4 de julio de la prisión La Modelo a un lugar desconocido, monseñor Álvarez fue mantenido ahí en tanto se desarrollaban las negociaciones de su salida del país.

No obstante, de acuerdo a información obtenida por El País, dichas negociaciones no llegaron a buen puerto ante la firme posición del obispo de no abandonar Nicaragua al no haber cometido ningún delito. Postura a la cual se sumó su solicitud de liberación incondicional al resto de los religiosos encarcelados, la de descongelar las cuentas bancarias de las parroquias del país y el cese de la persecución religiosa. Propuestas rechazadas en su totalidad.

A pesar de lo anterior, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes dijo en declaraciones a medios de comunicación que la noticia sobre la excarcelación del obispo Álvarez era “pura especulación” y que aún era mantenido en la prisión La Modelo.

¿Quiénes son los otros religiosos que el gobierno nicaragüense mantiene en prisión?

De acuerdo con el diario Confidencial, resaltan los nombres de los sacerdotes Leonardo Urbina y Manuel García, quienes se encuentran detenidos por presuntos delitos comunes. Así como el del sacerdote Jaime Montesinos, condenado por “menoscabo a la soberanía nacional”.

Por otra parte, detenidos en un “seminario por cárcel”, se encuentran los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara. Ambos investigados por acusaciones de presunto lavado de dinero. Motivo por el cual el gobierno de Daniel Ortega mantiene congeladas las cuentas bancarias de la iglesia católica en Nicaragua.

Un plazo que está por concluir

Fue el 28 de junio cuando la Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua la inmediata liberación del obispo Ronaldo Álvarez. Con un plazo que vence el 7 de julio para ser informada por las autoridades sobre la situación del religioso, sólo resta esperar para conocer el desarrollo de su situación.

Con información de Cultura Colectiva