Reconoce CEN del PAN a Enrique Cambranis como Coordinador de Bancada en el Congreso de Veracruz

Xalapa, Ver.- Integrantes de la organización Antorcha Campesina se manifestaron la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la calle Allende de Xalapa para reclamar la l servicio de energía en la

colonia 6 de Julio de esta capital.

Aseguran que desde enero solicitaron la conexión para unas 700 familias para varias colonias de dicha agrupación y hasta ahora no tienen respuesta.

«No quieren poner la luz, ya hemos venido y no nos la quieren poner. Es obvio que la luz y el agua se pagan. Nos dan largas, en mi caso fue que el poste no estaba bien, ya se agrandó, ya se subió y que no. Ahí está parado todo el material» dijo la señora Petra Ramón Guerrero.