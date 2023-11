Reconstrucción de infraestructura eléctrica en Guerrero dañada por el huracán Otis, costará dos mil 600 mdp: CFE

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard dio a conocer el rumbo político que tomará de cara a las elecciones presidenciales de 2024, después de denunciar irregularidades en el proceso interno de Morena por el cual se eligió a Claudia Sheinbaum como candidata.

Descartó buscar la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano al no inscribirse como aspirante este domingo, fecha en que venció el plazo para hacerlo.

Morena contestó al excanciller que “no hay elementos” para repetir el proceso, si bien se aceptaron irregularidades y se iniciarán las sanciones correspondientes.

Marcelo Ebrard señaló que la respuesta de Morena da pie al inicio de un entendimiento con Claudia Sheinbaum, al ser la segunda fuerza dentro del partido.

«Yo les ofrecí el siguiente nivel en la Cuarta Transformación, y no me voy a desdecir. No voy a cambiar de partido. Yo milito en esta Cuarta Transformación, y no voy a cambiar mi forma de pensar”, adelantó.