Rehabilitará CAEV las líneas de conducción en Coatzintla

Coatzintla, Ver.- Vecinos de las Casas Geo se acercaron a Julio Reyes Vázquez, coordinador de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz en la zona norte, para solicitar su intervención a fin de que la CAEV-Coatzintla “reciba” su red de distribución del líquido, que el abastecimiento se regularice y que cada colono pueda contratar el servicio.

Aprovecharon la visita del funcionario con motivo del Día del Agua para explicar que hace seis años reciben el agua en bloque, por un acuerdo de CAEV-Coatzintla con el ayuntamiento y los vecinos de Geovillas del Real y Pueblo Nuevo, unos 1,500 habitantes.

Foto: Luis Córdoba

Al ayuntamiento le corresponde cobrar el agua (cuota fija) a los colonos y luego paga el servicio en la oficina operadora local, entre 80 y 100 mil pesos mensuales.

Pero debido a que CAEV no sabe quien paga y quien no, resulta imposible limitar el servicio a los deudores; y como nadie recibe recibo oficial, muchos no liquidan el servicio. Así con frecuencia no se junta el recurso para pagar por el servicio colectivo.

Agregaron que la misma solicitud se hizo por oficio en la dirección general de la CAEV, pero nada ha contestado la dependencia.

Foto: Luis Córdoba

Este es uno de los problemas que dejó la constructora Casas Geo y que ahora padecen quienes compraron una vivienda en esos fraccionamientos.

Extraoficialmente se conoció que CAEV-Coatzintla no acepta recibir la obra porque presenta deficiencias, diámetros insuficientes, mala calidad de las tuberías y algunas ramificaciones pasan por predios particulares.

Por Luis Córdoba

También te puede interesar ver: En Coatzintla seguimos en semáforo amarillo (riesgo medio)