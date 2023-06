Reino Unido emite alerta para viajar a 10 estados de México

Roma Italia.- El papa Francisco garantizó hoy que estará presente en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2023) que acogerá la ciudad lusa de Lisboa en la primera semana de agosto ante las dudas generadas en las últimas semanas por su estado de salud.

“Faltan 40 días, como una Cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir pero el médico me dijo que puedo ir, así que voy a estar con ustedes”, puntualizó.

El líder religioso respondió así, sosteniendo una mochila promocional del evento, a las dudas sobre su presencia en Portugal, después de que fuera intervenido hace dos semanas por una hernia abdominal que le llevó a estar nueve días ingresado en un hospital en Roma, ya que su ausencia llevaría a la cancelación del evento.

“Adelante los jóvenes y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a las ideas. Pobre gente. Han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro”, añadió Francisco.

En otro vídeo también divulgado hoy, el religioso argentino agradeció su labor a los voluntarios de la JMJ, que “están posibilitando toda la infraestructura” del evento.

“La Jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por ser semilla, porque ustedes son como la semilla. Van a florecer desde abajo. No se ve pero el fruto va a aparecer. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad y por no dejarse seducir por los cantos de sirena”, recalcó.