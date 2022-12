Relajantes musculares y desinflamatorios se interceptan a menores en operativo Mochila Segura

Poza Rica, Ver. – Además de recibir clases y capacitación para el trabajo en unidades escolares en deplorables condiciones, alumnos que egresan de los Centros de Atención Múltiple (CAM), solo son contratados como empacadores en centros comerciales y tiendas, a quienes se les paga el salario mínimo y carecen de todas las prestaciones de ley.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Teresa de Jesús Cárdenas Torres, Supervisora Escolar número 10 de Educación Especial, expresó que en Poza Rica no se ha logrado una auténtica inclusión para el trabajo, como lo expresa la iniciativa privada y el gobierno, ya que a las personas con discapacidad no se les ofrece un trabajo digno, bien pagado y con prestaciones.

La entrevistada destacó que los egresados de los CAM, cuando intentan ingresar a la vida laboral solo encuentran trabajo como empacadores, carecen de seguro social y de vivienda, que les impide tener una vida digna ya que en esta ciudad no hay inclusión para el trabajo.

Foto: Isaac Carballo Paredes

«No queremos que en esta fecha se hable de tratados, de convenios, de intenciones, convenciones, que sólo quedan en palabra muerta, queremos hechos, acciones y que realmente nos volteen a ver y que sean empáticos», dijo la Supervisora Escolar.

Los problema, dijo, inician desde su proceso de formación, ya que los 320 alumnos con discapacidad que estudian en los CAM, lo hacen en instalaciones deplorables, no cuentan con equipamientos, materiales didácticos específicos para este segmento de la población, sus unidades no cuentan con construcción de rampas, en sus accesos no hay señalamientos, sin embargo, estas necesidades son subsanada por los mismos padres de familia y no por las autoridades.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Cabe mencionar que en la zona 18 se encuentran cuatro Centros de Atención Múltiple (CAM), uno de ellos en Gutiérrez Zamora número 32, en Poza Rica se encuentran los CAM número 3, 21 y 56 que atiende formación para el trabajo y educación secundaria.

Por Isaac Carballo Paredes