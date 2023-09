Requieren un centro de salud animal en Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.– Ante la pérdida de miles de litros de agua por las constantes fugas en las líneas de conducción de la Comisión Municipal de Agua Tihuatlán, solicitan el apoyo a los habitantes para que reporten cualquier desperfecto que se presente en varias zonas.

El principal objetivo, además de verificar el daño en la tubería y que este se atienda de manera, es que los habitantes no se queden sin el servicio de agua en sus hogares, sobre todo durante estas fechas, debido al incremento en el consumo del vital líquido, dijo el regidor comisionado en Comat, José Norberto Aguirre Orellan.

Para esto la línea estará disponible las 24 horas del día, por lo que los usuarios solo deberán de marcar al 8722557164 en la zona conurbada, así como al 7461015208 en la cabecera municipal, cuya falla se rehabilitara de inmediato como se ha realizado en otras ocasiones.

Comenta que de esta manera se lograra identificar los desperfectos que muchas veces al no ser atendidos, generan que la presión del vital líquido sea menor y el tandeo no se pueda concretar hacía las zonas más altas, además de que muchas veces las fugas no son visibles.

Agrega que la atención se brindarán únicamente para las fugas exteriores a los domicilios, es decir las que se localizan en la vía pública, por lo que es indispensable que los habitantes verifiquen también cualquier problemática que se pueda presentar al interior de sus casas.

Por Jesús Alan Mendoza