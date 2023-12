Rocío Nahle no cometió ninguna irregularidad electoral: Ramón Álvarez

Veracruz, Ver.- El empresario, Ramón Álvarez Fontán, señaló que la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nahle García, no ha cometido ninguna irregularidad de cara al proceso electoral del 2024.

Prueba de ello son las recientes desestimaciones que hizo el OPLE Veracruz, sobre las denuncias hechas por el Partido Acción Nacional; donde se niega que la ex secretaria de Energía, haya cometido actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

«No hay ninguna irregularidad que haya cometido la ingeniera Rocío Nahle, es un tema totalmente de la oposición, quisieron ganar en la mesa lo que no van a ganar en las urnas, tú sabes que la diferencia de esta encuesta creo que son 22 puntos y no les resultó esto, nuestra Coordinadora de la Defensa Estatal no ha cometido falta alguna, nosotros tenemos que seguir caminando, conseguir el famoso Plan C», destacó.