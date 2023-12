Expo Mac Veracruz 2023 se consolida como una de las mejores a nivel nacional

Veracruz, Ver.- Uno de los eventos más esperados del año y que causa gran revuelo en las nuevas generaciones es la Expo Mac, siendo Veracruz una de las sedes más importantes a nivel nacional desde los últimos años.

En esta última edición realizada el pasado fin de semana en el World Trade Center de Boca del Río, se tuvo la presencia de los actores de doblaje Emilio Treviño, Antonio Macías, Mario Castañeda y Cristina Hernández.

Foto: Alejandro Ávila

Es de mencionar que en esta edición, además de que los asistentes pudieron fotografiarse con los grandes Colsplayers que se dieron cita, también pudieron disfrutar de los Concursos K-Pop Grupal, Karaoke Disney y Cosplay Individual.

Emilio Treviño, además de actor de cine, teatro, televisión, voz de Coby en One Pice live action de Netflix, Rusell en Deadpool 2 y Jason Todd Robin en Titanes.

Cristina Hernández, también directora de doblaje; desde 1996 es la voz de Chibiusa Tsukino/Sailor Chibi Moon en la franquicia de Sailor Moon.

José Antonio Macías, director de doblaje, locutor y voz de Deadpool, Capitán América, Ken y Detective Pikachu.

Foto: Alejandro Ávila

Mario Castañeda, quien además es locutor, es la voz de Goku en la franquicia de Dragon Ball.

René García, locutor y voz de Vegeta en la franquicia de Dragon Ball; Ricardo Brust, locutor y voz de Broly en la franquicia de Dragon Ball, Gold D. Roger en el Live Action de One Pice de Netflix, Crush en Buscando a Nemo y Buscando a Dory; Elizabeth Infante, actriz de doblaje, voz de Akako Onigashima en Komi-San no puede comunicarse, Kiyo Terauchi en Kimetsu no Yaiba, Namida Suzumeno en Boruto: Naruto Next Generations; Rafael Pacheco, voz de Sherlock Holmes en Elementary, Dr. Robert Chase en Dr. House.

Finalmente, los Cosplayer «Sorato» y «Lorraine» sostuvieron una charla con sus seguidores a quienes les contaron sus experiencias en este fascinante mundo; pero los que se llevaron las palmas fueron los pequeñines que pusieron todo su talento en el Concurso de Cosplay Infantil.

Foto: Alejandro Ávila

Por Alejandro Ávila