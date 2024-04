Rocío Nahle, una mujer honrada: Claudia Sheinbaum

Tuxpan, Ver.- Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, criticó al gobierno estatal y federal de MORENA por la inseguridad que se vive en todo el estado, luego de los hechos ocurridos este martes 23 de abril sobre la autopista México-Tuxpan en donde se dio un enfrentamiento entre grupos delincuenciales y la Guardia Nacional.

“Aunque MORENA y el gobierno quieran tapar el sol con un dedo, la realidad es que hay un problema grave de inseguridad”, enfatizó.

En su recorrido de campaña por la Zona Norte del Estado, en donde visitó los municipios de Álamo, Tuxpan y Papantla, y tuvo que suspender su visita a Tihuatlán por los hechos ocurridos, Yunes Márquez expresó:

“Los veracruzanos merecemos vivir con tranquilidad, en paz. La gente buena tiene el derecho de vivir una vida tranquila y no la está teniendo, sobre todo aquí en el Norte del Estado”, dijo.

Expuso que con MORENA no ha habido transformación en materia de seguridad, como no lo hay en ningún otro tema. “Esto de abrazos, no balazos, ha sido una verdadera burla para toda la gente. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para la gente inocente”, subrayó.

Expresó que el enfrentamiento a balazos fue a plena luz del día sobre la autopista por la que transitan miles de personas todos los días.

“Es una verdadera tristeza porque ya es recurrente este problema de inseguridad, sobre todo aquí en el norte del Estado, que es una zona productiva, de gente buena, una zona que tiene un potencial enorme de crecimiento”, manifestó.

Afirmó que en Tuxpan, hace más o menos un mes dejaron cuerpos mutilados en pleno bulevar y lo mismo ocurrió en Cazones, y el día de hoy martes el enfrentamiento a balazos. “Es una constante en el tema de inseguridad y es algo que tiene que cambiar”, subrayó.

Miguel Ángel Yunes Márquez exigió de manera contundente al Gobierno de Estado y al Gobierno Federal que intervengan, que manden más apoyo y más policías a la zona del norte de Veracruz.