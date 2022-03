Roman Abramovich confirma que el Chelsea está a la venta

Foto: Medio Tiempo.

Francia.- La Federación de fútbol de Francia emitió un comunicado en el que se expresó a favor de la exclusión de Rusia del Mundial Qatar 2022.

La campeona del mundo, se manifestó a través de un documento oficial en el que incita a “la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022″ a raíz del conflicto bélico.

“El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia”, argumentó el presidente de la FFF, Noel Le Graet, ante la prensa local.