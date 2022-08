Samuel García, gobernador de NL, y su esposa Mariana Rodríguez en espera de su primer hijo

Nuevo León, Mty.- Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron en redes sociales que se convertirán en padres en los próximos meses.

La pareja mostró en Instagram una imagen de la ecografía, donde detallaron la alegría que sienten por tener su primer hijo.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@”, se lee en el mensaje.

“En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos”, apuntaron Samuel García y Mariana Rodríguez.