Hernán Rodríguez, yerno de ‘El Bronco’ muere tras ser arrastrado por la corriente del río Salinas

Nuevo León, Mty.- Este 13 de agosto, la madre de Debanhi Escobar, Dolores Bazaldua, publicó un mensaje en YouTube donde se dijo sumamente molesta y señaló a la Fiscalía del Estado de Nuevo León por su falta de avances en el caso de su hija.

La joven desapareció el 9 de abril y su cuerpo fue encontrado en el motel Nueva Castilla, tras exhumar su cuerpo y realizarle una tercera autopsia, el papá de Debanhi señaló que su hija pudo ser secuestrada, pues estuvo viva ocho días desde su desaparición.

Foto: Mundo Now

“No quiero que esto quede impune, quisiera tener a mi hija aquí a mi lado, desgraciadamente no se puede, pero esto que pasó no quiero que se quede en vano, quiero que la Fiscalía del Estado de Nuevo León mueva todo lo que tenga que mover porque no me ha hecho nada en cuatro meses, ha pasado mucho tiempo, cuatro meses son eternos en los que voy y escucho que no hay nada (…) tienen que buscar a la persona o a las presuntas personas que le hicieron esto a mi hija”, mencionó Dolores Bazaldua.

En su video, la mamá de Debanhi también habló hacia la opinión pública como mujer:

“Estoy muy indignada por todos los casos que pasan en el estado de Nuevo León, no quisiera que ningún caso quedara impune. No entiendo por qué no resuelven todos los casos, perciben un buen sueldo y es para esclarecer los casos, no para estar sentados en el escritorio”, dijo.

Foto: Vox Populi Noticias

Además, Dolores Bazaldua se solidarizó con las madres de familia que han pasado por casos similares, por lo que pidió la pronta resolución de cada situación para que ya no haya otra mujer violentada:

“No entiendo a quién están encubriendo, no lo sé, quisiera ser un genio para ir y ponerles en la mesa quién fue o quiénes fueron los presuntos culpables, es su trabajo investigar los casos que hay en Nuevo León, no me refiero solo al mío”, detalló.

La mamá de la joven de 18 años hizo un recuento de varios casos que se han dado a conocer en este estado, pues mencionó a Yolanda Martínez, quien apareció junto a botellas de sustancias letales que aún se investigan y a María Fernanda, cuyo feminicida podría ser su ex pareja. De esta manera, Dolores Bazaldua busca evidenciar que se trata de un problema estructural y no de un caso aislado.

Foto: Soy 502

En su video, Dolores Bazaldua también mencionó lo siguiente para dirigirse a Gustavo Adolfo Guerrero:

“Hay muchas inconsistencias, en mi caso son cuatro meses ¿Qué tanto tiempo más quiere la Fiscalía? Es demasiado, no señor fiscal, gente competente, gente preparada, gente competente y con ganas de trabajar. Estoy muy molesta porque es demasiado tiempo, espero que para el miércoles que estemos reunidos tengan algo, tengan resultados”.

Finalmente, se dijo agradecida por el apoyo que han ofrecido las personas en redes sociales y también a quienes que la reconocen a ella y a su esposo, Mario Escobar en la calle.

Con información de Infobae