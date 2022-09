SAT anuncia condonación y descuentos en multas fiscales

México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador rinde este jueves su Cuarto Informe de Gobierno correspondiente al periodo 2021-2022.

El titular del Ejecutivo Federal inició su mensaje con una referencia a la pandemia y la crisis económica, aunque aseguró que “son estas circunstancias las que nos ponen a prueba, y sirven para poner a prueba el cambio”.

Foto: López-Dóriga Digital

«Puedo sostener que a pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados. Se nos cayó la economía, pero ya recuperamos los niveles previos al COVID”, aseguró el mandatario, y sostuvo que incluso se pudo acortar la desigualdad y la pobreza.

López Obrador aseguró que la desigualdad se redujo a 16 veces entre 2018 y 2020.

«No basta el crecimiento económico, es indispensable la justicia en la nueva política aplicada. Desde el inicio de este gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en cifras que no reflejan lo fundamental. El fin último de este estado es crear condiciones para que la población pueda vivir feliz. La competitividad no tiene sentido en sí misma, sino en lograr el bienestar material y del alma”, aseguró.

López Obrador resaltó que en términos de ahorro, el programa para erradicar la corrupción ha permitido una recaudación de 2.4 billones de pesos, principalmente con la cancelación de condonaciones a impuestos de las grandes empresas.

Resaltó un fortalecimiento de la industria eléctrica, con una inversión a la CFE de 9 mil 300 millones de dólares y 34 proyectos que impulsarán la creación de energía limpia en el país, con lo que la empresa estatal “está siendo rescatada del lucro privatizador que caracterizó a los gobiernos neoliberales”.

El presidente mexicano consideró fundamental la autosuficiencia energética y alimentaria.

«Este año, la producción de alimentos va a ser mayor. Se ha logrado por precios de garantía, entrega de fertilizantes, por el programa sembrando vida y por la entrega de apoyos de manera directa. Ya somos autosuficientes en producción de frijol”, resaltó.

Sobre el Tren Maya, López Obrador adelantó que comenzarán a llegar los vagones fabricados por manos mexicanas y se superarán los obstáculos para que la obra se inaugure en diciembre de 2023; en ese mismo mes, iniciará también la operación del tren a Toluca.

«Dejaremos funcionando un sistema de trenes de pasajeros”, resaltó.

El presidente López Obrador resaltó que en 135 municipios del país se han construido 151 unidades deportivas, parques y espacios; 44 mercados; 162 escuelas; 22 centros de salud; 218 calles. Se reconstruyeron además 6 mil 720 edificios públicos y mil 945 templos históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos de 2017.

Foto: El Imparcial

Ante la crisis hídrica, informó que se construyen acueductos como la Presa Picachos en Sinaloa; la presa El Cuchillo en Monterrey, entre otros.

En materia de Programas de Bienestar, el presidente López Obrador insistió que la prioridad en su administración son los pobres, por lo que 10 millones 500 mil de adultos mayores ya están cubiertos por el programa de pensiones, y adelantó que pronto será universal; también se tienen a 11 millones de estudiantes con becas y a dos millones 315 mil jóvenes como aprendices con salario mínimo.

Destacó avances en materia educativa, como el regreso a la normalidad tras la pandemia y la basificación de 650 mil trabajadores de la educación con la CNTE y SNTE lo que ha derivado en que “no se ha registrado ningún paro y los maestros no han dejado de asistir a las aulas”.

«Esa propaganda de que los maestros eran rebeldes sin causa quedó en el basurero de la historia, como la Reforma Educativa neoliberal. Ahora, con la participación en conjunto, se han aprobado los nuevos programas científicos que se darán a conocer en los nuevos libros de texto”, expresó.

En materia de seguridad, el presidente López Obrador aseguró que se ha logrado reducir la incidencia delictiva.

Sostuvo que la Guardia Nacional, que ya ha reclutado a 115 mil elementos, debe unirse a la Secretaría de la Defensa Nacional para que “conserve su profesionalismo y no se corrompa como sucedió con la Policía Federal. El propósito no es militarizar, ni ir al autoritarismo, sino cuidar (a la GN) con la vigilancia de la Sedena. Que nadie se confunda, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, la autoridad no es cómplice ni autora de masacres”.

«No tengo ninguna duda, estoy convencido que la paz es fruto de la justicia y la clave para conseguir la paz está en la atención de los jóvenes, población vulnerable y marginados. Con esta estrategia estamos reduciendo la violencia, estas acciones tienen como complemento el trabajo en equipo del gabinete de seguridad, la perseverancia, el profesionalismo y no permitir la corrupción, y esto da buenos resultados”, expuso.

Contexto del Cuarto Informe

En el cuarto año de su mandato, el mandatario tiene una aprobación de 62.12 por ciento, según TResearch; de 67.12 por ciento, según Poligrama; y de 58.3 por ciento, según Consulta Mitofsky.

Foto: Lado

López Obrador brindará su cuarto informe en medio de una carrera hacia la elección presidencial de 2024, con aspirantes como Adán Augusto López (secretario de Gobernación), Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno), Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) y Ricardo Monreal (Senador), entre otros.

A lo anterior, se debe sumar la epidemia de COVID-19, que se encuentra en pleno descenso de su quinta ola; así como la crisis derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Otros temas relevantes dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador es la persistente crisis de violencia e inseguridad en el país, así como el avance en sus megaproyectos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Con información de López-Dóriga Digital