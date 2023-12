Se destinarán más de 2 mil 800 efectivos a la seguridad del Tren Maya, capacitados en seguridad ferroviaria: general Óscar David Lozano

Estado de México.- Al menos 10 personas se encuentran en calidad de desaparecidos, luego del enfrentamiento entre civiles y presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana en Texcaltitlán, en el Estado de México, detallaron autoridades estatales este jueves

“No (son secuestrados), son desaparecidos y es lo que se va a dar en el reporte, pero no secuestrados”, afirmó Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, al visitar a la comunidad de Texcapilla, donde entrega víveres a la población.

Foto: San Diego Union-Tribune

El pasado viernes pobladores enfrentaron a miembros de La Familia Michoacana a fin de terminar con extorsiones de las que eran víctimas, por lo que se levantaron en armas, dejando un saldo de 14 personas fallecidas, 10 de ellos presuntos criminales.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Andrés Andrade, indicó que podrían ser más de una decena de pobladores los que se encuentran desaparecidos; aunque los mexiquenses de esta comunidad afirman que se tratan de plagios por parte del grupo criminal al que se enfrentaron casi una semana atrás.

«Estamos estimando que sean arriba de 10 personas que tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus, si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron”, dijo.

De acuerdo con los pobladores de Texcapilla, el grupo criminal pide a cambio de los identificados como ‘desaparecidos’ a los miembros que se levantaron en armas contra los presuntos extorsionadores.

Sin embargo, el secretario de Seguridad pidió no sacar conclusiones precipitadas, así como no propagar información no corroborada y verificada, pues afirmó que genera psicosis y pánico entre la sociedad, principalmente en las redes sociales.

Foto: Ángel Metropolitano

Además, se dio a conocer que una familia de nueve integrantes también se encuentra desaparecida, a lo que el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México sostuvo que no tiene la certeza de que se tratase de un secuestro.

En este sentido, detalló que familiares no han levantado una denuncia formal ante la Fiscalía, pues, dijo, “no están seguros de que sea otra situación, más que se hayan sustraído voluntariamente”.

Además, indicó que la Fiscalía del Edomex ya tiene una carpeta de investigación en curso por el enfrentamiento, así como por las desapariciones y posibles secuestros por parte de grupos criminales.

El lunes pasado, la gobernadora del Estado de México anunció que mantendrían vigilancia continua en la zona del centro del país, donde se dio el enfrentamiento, así como que se instalaría un cuartel de la Guardia Nacional.

Aparte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó este miércoles lo ocurrido en Texcaltitlán, pues aseguró que son un hecho aislado, aunque reconoció que todavía existen casos de inseguridad en el país.

Con información de EFE