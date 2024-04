Se espera ambiente de frío a muy frío, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México tendrá un sistema de salud pública “mejor que el de Dinamarca” cuando termine su sexenio, en septiembre de 2024.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que su Gobierno trabaja para lograr dicho objetivo, aunque “no le guste a los adversarios”.

«Estamos trabajando bastante para mejorar el sistema de salud pública, pero va ser mejor que el de Dinamarca, aunque no les guste a los adversarios”, dijo.

“Mejor, mucho mejor (el sistema de salud), y me doy cuenta de cuánto se robaban y el enojo que tienen por no poder seguir robando, no quieren dejar de robar”, expuso.