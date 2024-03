Se pronostica descenso de temperatura en el noroeste y norte del país; probabilidad de lluvia en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México se produce fentanilo.

En la entrevista con Sharyn Elizabeth Alfonsi del programa estadounidense ‘60 Minutes‘, emitido este domingo, el mandatario manifestó que con los delincuentes no se puede dialogar, por lo que se les debe aplicar la ley.

Sobre las declaraciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense sobre que la mayor parte del fentanilo que circula en Norteamérica proviene de México, el presidente respondió que la corporación “no tiene toda la información, porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos”.

