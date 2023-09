Se realizará campaña de limpieza para prevenir el dengue en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- El alcalde José Manuel Pozos Castro y su esposa Pamela Morales Huesca, presidenta del DIF Tuxpan, asistieron al banderazo de inicio de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana 2023: “Una sola vez no basta, dona más”, que este año tiene como meta recaudar un millón de pesos.

En el evento también se inauguró la rehabilitación de las instalaciones de la Cruz Roja Tuxpan, que se realizó con el apoyo del Gobierno de Tuxpan.

Estuvieron presentes los integrantes del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tuxpan, Dr. Miguel Alcántar Rodríguez, presidente; Dr. Efraín Cruz González, vicepresidente.

La Lic. María Antonieta Hernández Guerrero, secretaria; la Profa. Rosa Hilda Gutiérrez Castillo, tesorera; la Profa. Haydeé Arenas Ochoa, coordinadora local de Damas Voluntarias, y el Lic. Técnico en Urgencias Médicas, Jorge Machuca Pérez, coordinador local de Socorros.

La síndica Mtra. Beatriz Piña Vergara, las regidoras y los regidores Anahí Aguilar López, Lucero Reséndis Ambrocio, Luis Demetrio López Marín y Axel Bernal Herrera, comisionado en Salud y Asistencia Pública; así como el Prof. Onésimo Pérez Ramos, delegado regional de la SEV en Tuxpan; el Ing. Raúl Patiño Blanco, presidente de CANACO SERVYTUR, y el Capitán de Coberta Miguel Ángel Márquez Domínguez, en representación de la Quinta Zona Naval.

“Es tiempo de ser solidarios y generosos con nuestra querida Cruz Roja, que es una institución noble, siempre al servicio de la sociedad en momentos difíciles o en emergencias”, mencionó el alcalde en su mensaje. “Es muy cierto que donar una sola vez no basta, porque la Cruz Roja brinda servicios las 24 horas del día, los 365 días del año… Necesita hoy más que nunca de nuestro apoyo para mantener su operatividad”, expresó.

Invitó a la comunidad, a los sectores educativo, social y privado a que hagan sus donativos por una buena causa: “Con la participación de todos se logrará una recaudación que permita que la Cruz Roja siga salvando vidas, porque nadie sabe cuándo habremos de necesitarla.

Pozos Castro agradeció al Consejo Directivo y al Voluntariado por el extraordinario trabajo que realizan con convicción, cariño y el deseo de apoyar; así mismo, reconoció la tarea cotidiana de médicos, paramédicos, voluntarios y personal que labora para que la Cruz Roja funcione de manera correcta.

Al referirse a la rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones, señaló que se lleva un gran avance, considerando que por años estuvieron en total abandono y que no solo no se les dio mantenimiento, sino que también fueron saqueadas en su totalidad: “Hoy me da mucho gusto que estas instalaciones ya están funcionando para servirle al pueblo de Tuxpan, y atender a todas y todos”.

El mandatario se comprometió a seguir brindando todo el respaldo de su administración para que la Cruz Roja de Tuxpan cumpla con su propósito de preservar la salud y la vida: “Si continuamos trabajando unidos podremos lograr, en poco tiempo, tener una institución que nos llene de orgullo”.

Al hacer uso de la voz, el Dr. Miguel Alcántar agradeció al Gobierno de Tuxpan por el apoyo que ha brindado a la Cruz Roja, ya que el reto era muy grande. Indicó que el alcalde José Manuel Pozos Castro ha estado pendiente de todo el proceso de reconstrucción.

Detalló que se repararon y rehabilitaron 2 ambulancias, de las 4 con las que cuenta la delegación. De la misma manera, recibieron del gobierno municipal todo el material de construcción, análisis y diseño de ingeniería, así como el personal capacitado para rehabilitar la mayor parte de las instalaciones.

Agregó que los recursos que se logren recaudar en esta colecta servirán para pagar la nómina de conductores de ambulancia, paramédicos certificados, médicos, enfermeras, personal administrativo y de servicios generales, compra de combustible, pago de servicios como energía eléctrica, teléfono, mantenimiento de ambulancias y de las instalaciones para evitar su deterioro.

Al evento también asistieron alumnas, alumnos, docentes y padres de familia del Jardín de Niños “Ignacio Manuel Altamirano”, y de la escuela secundaria federal número 1, “Emiliano Zapata”.

La Cruz Roja realizará durante septiembre y octubre diversas actividades para recolectar recursos que sirvan para dar mantenimiento y realizar mejoras en equipo e infraestructura de sus instalaciones.

Por Redacción Noreste