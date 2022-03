Se recargan de energía en la zona arqueológica el Tajín

Papantla, Ver.- Familiares y amigos del presunto responsable del asesinato de Juanito, Aldo G. de 20 años, se manifestaron en las afueras del palacio municipal para exigir que se castigue al verdadero culpable, pues su ser querido es inocente y no hay pruebas que indiquen que el participó en el crimen.



Los familiares y amigos de Aldo G, llevaron pancartas exigiendo justicia, que las autoridades esclarezcan el crimen del menor y que no inventen pruebas, pues Aldo es inocente y no hay ningún señalamiento que lo inculpe y no es posible que el responsable continúe en libertad, además piden a las autoridades que en el proceso se respeten sus derechos.

Foto: Familiares y amigos del presunto responsable del asesinato de Juanito, Aldo G. de 20 años, se manifestaron en las afueras del palacio municipal para exigir que se castigue al verdadero culpable.



Los padres de Aldo, el señor Rodolfo García de Luna, y Lucía Salinas, comentaron que su hijo fue detenido el miércoles por la tarde, cuando estaba en su trabajo en una tienda de ropa que se ubica sobre la calle 20 de Noviembre, con engaños los policía ministeriales hicieron que se subiera a una camioneta y se lo llevaron.

Foto: Hay muchas inconsistencias en el caso, él fue detenido el miércoles por presunta posesión de droga, pasaron varias horas hasta que fue señalado por el presunto homicidio del menor, comentaron padres del joven.



“Hay muchas inconsistencias en el caso, él fue detenido por presunta posesión de droga, posteriormente le giraron una orden para tenerlo en prisión, para esto pasaron varias horas hasta que fue señalado por el presunto homicidio del menor y ya el pasado viernes 18 fue presentado ante el juez”, agregó Lucia Salinas.

Foto: Delhy Galicia.



La afligida madre, comentó que desde el miércoles no han podido ver a su hijo:

“Nos dicen que lo golpearon y lo tienen sin comer, lo tienen amenazado para se declare culpable y acepte que el tuvo relación en el asesinato, pero esto es mentira, por lo que esperamos que su proceso sea de manera justa” finalizó Lucia Salinas.

Por Delhy Galicia.

También te puede interesar ver: En Papantla capturan a homicida de Juanito