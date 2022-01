Se rehabilitarán cerca de 40 domos en Tihuatlán, tras el paso de Grace

Xalapa, Ver.- Protectores de animales y vecinos de Xalapa 2000 denunciaron el envenenamiento de gatos ferales, en los edificios Xoloxtla y Tecuanapan en esta unidad habitacional.

Durante una manifestación este domingo, Lilia Contreras, rescatista de animales dio a conocer que hay una mandada de felinos, los cuales son esterilizados y alimentados por algunos vecinos; sin embargo, recientemente encontraron algunos de estos gatos envenenados, tres de ellos murieron y otros fueron rescatados.

Denunciaron también que la señora Martha Elba, jefa de manzana en el edificio Xoloxtla, levantó firmas para pedir al departamento de Salud Animal que hiciera una redada. Aunque no están permitidas y dicha área no las llevaría a cabo, pues es un delito, el hecho de haber convocado a esta acción contra los felinos merece que dicha persona sea destituida de ese cargo, aseguraron:

«Traté de comunicarme con la jefa de manzana de los edificios Xoloxtla, ya que donde vivimos no tenemos jefa de manzana…los trastecitos de comida aparecían tirados, pateados. Le pedí ayuda y nunca tuve respuesta. La semana pasada empezaron a levantar firmas para que los gatitos fueran levantados supuestamente por Salud Animal y que se iba a hacer el sacrificio, cosa que se me hizo muy dudoso, porque Salud Animal no trabaja de esa forma, está prohibido. Me comuniqué con la jefa de manzana y me lo confirmó, que había empezado a levantar firmas porque estaban inconformes por los gatitos, que era mal imagen que se le pusieran casitas» dijo en entrevista.

Foto: Son cerca de 50 gatos ferales, para los cuales piden el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades municipales.

«Localizamos una gatita convulsionándose, la llevamos a veterinario, se salvó y al otro día tres gatitos más envenenados y al siguiente día otro más. Eso no es causalidad. No estamos señalando a la señora porque no tenemos pruebas contundentes, pero sí el hecho de incitar a los vecinos a que levanten firmas para que esos gatitos desaparezcan», agregó.

Son cerca de 50 gatos ferales, para los cuales piden el apoyo de la ciudadanía para donar croquetas y de las autoridades municipales, para protegerlos de cualquier tipo de maltrato.

Por: Héctor Juanz.

