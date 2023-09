SEDESOL pone en marcha mercado social para mujeres emprendedoras en Papantla

Papantla, Ver.- El director de Protección Civil Municipal, Othón Gutiérrez del Ángel, informó que respecto al tema de los simulacros del 19 de septiembre, se van a enlazar de cadena nacional, con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil, el Sistema Estatal y Municipal de PC, ya que es un día especial y se va a realizar un macrosimulacro para dicha fecha.

Detalló que en este municipio se va a realizar un macrosimulacro en el Ayuntamiento, una tienda de autoservicio y otra de línea blanca, cuyo objetivo es que la gente pueda ver el actuar de las fuerzas de tarea y estar conscientes de lo que es un simulacro de evacuación bajo la presencia de un terremoto.

Recordó que esta zona es asismica, pero se han sentido replicas como las de 2017, por lo que es importante saber como actuar en caso de que se presente un sismo.

Apuntó que como Protección Civil estan atentos ante cualquier situación que se puede llegar a presentar y estar listo para actuar, bajo los criterios de evacuación, como no corro, no grito, no empujo, mantener las brigadas internas de cada empresa, escuela y dependencia.

Por último explicó que el área de Protección Civil continúa trabajando, dando atención de forma oportuna a la población, siguiendo las indicaciones del alcalde, Eric Domínguez Vázquez, quien indicó que ante cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar se va activar un refugio máster en el parque temático Takilhsukut, un refugio matriz en el auditorio Fernando Gutiérrez Barrios y refugios estratégicos en los barrios y colonias de Papantla, 16 refugios temporales en las comunidades.

Por Delhy Galicia