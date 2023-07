Según la autopsia, esto le provocó la muerte a Lisa Marie Presley

Estados Unidos.- El productor Jonah Hill fue señalado recientemente de ejercer violencia sobre su expareja Sarah Brady, y a estas acusaciones se suma Alexa Nikolas, quien recientemente lo señaló de acoso y agresión cuando ella era menor de edad.

A través de un hilo en Twitter, la actriz de la serie Zoey 101, quien en agosto pasado protestó contra abuso infantil en Nickelodeon, compartió la experiencia que vivió con el también actor de El Lobo de Wall Street (2013) inspirada en lo dicho por Brady.

Nikolas señaló que, cuando ella tenía 16 años, la invitaron a una fiesta en casa del actor Justin Long, quien ya era mayor de edad en aquel entonces. Tanto el anfitrión como otras personas le ofrecieron alcohol a los menores de edad presentes, por lo que hubo un momento donde ya estaban ebrios.

Jonah Hill ya tenía los ojos sobre ella, señala Alexa Nikolas

Mientras la ahora activista estaba buscando un cigarro, señaló que Jonah Hill, quien aparentemente ya tenía los ojos sobre ella, le dijo que tenía uno, pero que era necesario que fueran a su auto por él.

Sin embargo, Hill no le dio el cigarro prometido y, al momento de pedírselo, la besó sin su consentimiento, teniendo ella 16 años y él, alrededor de 25.

“No me entregó el cigarro, lo cual pensé que era extraño y luego, cuando volvíamos a la puerta, le pedí que me lo diera y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua en la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé lejos de mí y corrí hacia adentro”, explicó en su hilo de Twitter.