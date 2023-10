SEMAR realiza simulacro de fuga de hidrocarburos en playa de Veracruz puerto

Veracruz, Ver.- Maestros que mantenían un paro desde hace 10 días marcharon por el centro de la ciudad de Veracruz en protesta por la falta de solución a la denuncia en contra del Supervisor Escolar 021-A zona Veracruz en Telesecundarias; a quién acusan de acoso sexual, acoso laboral, entre otros delitos.

Karina Martínez, secretaria de Conflictos de la de DII-64 de la sección 32 del SNTE, expuso que este servidor público los lleva amedrentando y fastidiando desde hace 10 años, al tiempo que se jacta, no puede ser removido de su cargo debido a las amistades con las que cuenta.

«En su investidura de supervisor abusó de la confianza de algunos compañeros para pedirles préstamos económicos, mujeres que externaron acoso sexual, compañeros que externan acoso laboral, datos personales de la esposa de un compañero en la solicitud de un préstamo, que al no ser pagado se hostiga a dicha persona como medida de presión para que pague a la financiera, no realiza en forma eficiente el trabajo para el cual fue contratado, pues no emite los documentos en tiempo y forma, las personas que luego confrontan son anotados en la ‘lista negra’ ya que busca la manera de hacerle la vida cansada», externó la docente.