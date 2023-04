Senadores ‘le dan más alas’ al Ejército; aprueban nueva aerolínea

Ciudad de México.- El coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, reclamó a los integrantes de la bancada de Morena que no respetaron los acuerdos legislativos para el nombramiento del comisionado del INAI, Ricardo Salgado, y solamente se burlaron de los mexicanos.

“No se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo vamos a permitir, es una verdadera tomadura de pelo. Lo que hoy vimos es simplemente un abuso, una auténtica burla y no a quienes estamos hoy en el Senado, al pueblo de México, es importante decir que el acuerdo era para que se solamente se aprobara, no somos chamacos y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos”, señaló.