Si algún alcalde da prueba de acciones indebidas de mi parte, renuncio a ser diputado: Gómez Cazarín

“Por presión del Congreso a que se entreguen cuentas claras saldrán declaraciones en mi contra, las recibo todas, pero nunca un solo peso para tapar corrupción de alcaldes”, advirtió.

Camerino Z. Mendoza, Ver.- Si algún alcalde presenta pruebas de alguna acción indebida de mi parte, renuncio a ser diputado, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, tras supuestas declaraciones en su contra, por haber advertido que no tolerará actos de corrupción en las cuentas públicas de los gobiernos municipales.

“Nunca me he prestado a acciones indebidas, entiendo que por la presión que estoy ejerciendo para que se entreguen cuentas claras saldrán declaraciones contra mí, las voy a recibir todas, pero no a recibir un solo peso para andar haciendo acciones en contra de los recursos de los veracruzanos”.

Gómez Cazarín destacó que el Congreso del Estado, desde la JUCOPO, no tolerará y procederá conforme a derecho en contra de quien pretenda ocultar o evadir responsabilidades respecto daños a las cuentas públicas de gobiernos que concluyeron su administración.

En entrevista durante su visita de trabajo a este municipio, el legislador puntualizó la prioridad de que los ayuntamientos den cuentas claras a la ciudadanía, por ello el trabajo coordinado con el ORFIS y la presentación de denuncias contra ex alcaldes y ex funcionarios, “lo advertimos no vamos a tapar a ningún alcalde”.

Señaló que la JUCOPO está al pendiente del trabajo de la Comisión de Vigilancia y los diputados no se van a prestar para recibir ni un solo peso de los ayuntamientos, lo mismo desde el ORFIS, con el llamado a que sus funcionarios se muestren de manera honesta, hagan su trabajo correcto y a favor del pueblo veracruzano.

En el caso de la zona centro de la entidad, pidió una buena investigación a ex funcionarios de Córdoba, donde podría no haber habido un buen manejo de los recursos. “Hasta donde sé, tendrán que presentar las observaciones correspondientes, si no las solventan tendrán que ser responsables de sus acciones”.

En ese sentido, Gómez Cazarín exhortó a las nuevas administraciones municipales a hacer las cosas bien y no prestarse con nadie a malversar los recursos de los veracruzanos.