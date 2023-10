Si eliminan fideicomisos del Poder Judicial de cara al Presupuesto 2024, no afectará sueldos y prestaciones de trabajadores: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que si el Poder Legislativo elimina en próximos días los fideicomisos del Poder Judicial de cara al Presupuesto 2024, no serán afectados los sueldos y prestaciones de los trabajadores de éste último.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que con la eliminación de estos fideicomisos del Poder Judicial, solo se afectará “los privilegios de los de arriba” y no a los trabajadores.

«Por eso ahora hay enojo y están desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores, eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial”, indicó.

“Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se sum todo lo que obtienen con prestaciones, como 4 o 5 veces más de lo que yo percibo, eso es, es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores”, puntualizó.

«Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben preocuparse en nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos o prestaciones, es con los de arriba que han abusado muchísimo, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, explicó.