Siguen pláticas de prevención del delito en escuelas de Venustiano Carranza

México. – Tras su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas de esta semana en Los Ángeles, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el mes de julio visitará a su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, con el objetivo de tratar “directamente” la integración de América.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, y sin que el Gobierno de EE.UU. haya confirmado la reunión, López Obrador apuntó que dicho evento dependerá de la agenda que tenga Biden.

Entre otros temas que López Obrador planteará a Biden será el tema del combate a la inflación y la integración de las economías entre ambos países.

“Quiero tratarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas, y todo se quiera resolver con medidas coercitivas en materia de migración, y otros temas como el que podamos seguir trabajando juntos en la integración económica con respecto a nuestras soberanías, el poder complementarnos para enfrentar la inflación”, adujo

De confirmarse esta reunión, este sería el segundo encuentro presencia entre ambos mandatarios, luego del realizado en noviembre del año pasado.

Dicha información del presidente López Obrador viene luego de que este lunes confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles, California.

“Ya puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.