Siguen sin profesores en escuelas de la sierra del Totonacapan

Sierra del Totonacapan, Ver. – Padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas de educación indígena en los municipios de Filomeno Mata y Mecatlán, piden la destitución del director general de Educación Indígena, Sirilo Hernández Hernández, pues desde el inicio de este ciclo escolar no hay profesores en las aulas y dicho funcionario no ha movido un solo dedo para enviar maestros donde hacen falta.

Los afectados mencionan que de no recibir una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas a nivel estatal, estarán tomando medidas más drásticas, como la toma de carretera de la sierra del Totonacapan, manifestación en los palacios municipales, toma de las instalaciones de la SEV en Xalapa, esto debido a la falta de docentes en las escuelas.

Señalando que escuelas de Mecatlán y Filomeno Mata, hacen falta once profesores y no se ha podido iniciar el ciclo escolar, los alumnos ni siquiera estan en la matrícula, por lo que la preocupación crece, los docentes no han sido contratados y algunos han sido emplantillados solo para efectos de cobro, porque son familiares de algún funcionario de la Secretaría de Educación de Veracruz o algún directivo.

Apuntaron que la falta de profesores se da en la Escalera, la Ceiba de Mecatlán, Francisco Villa, María de la Letra, Dante Delgado, Heleodoro Davila y la cabecera municipal de Filomeno Mata, en este caso la escuela primaria Enrique C. Rebsamen, de las más grandes.

Por lo que los padres de familia piden la destitución inmediata de Sirilo Hernández Hernández, quien solo les da largas y promete que enviará docentes a la escuelas de la sierra y es la fecha y los alumnos continúan sin clases.

Comentando que una comisión de profesores de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen de Filomeno Mata, acudió a abordar al director general de Educación Indígena en su visita que realizó a Papantla para exponerle dicha situación y la respuesta fue nula, que su visita correspondía a un evento cultural y no tenía tiempo de resolver problemas de trabajo, que en ese momento no era director de Educación Indígena, evadiendo toda responsabilidad.

Los padres de familia exigen la renuncia de Sirilo Hernández y que al frente este alguien que resuelva las diversas problemáticas que surgen y que no solo vengan a tomarse la foto y que en su falso discurso diga que le mueve la cultura indígena, cuando ni siquiera puede atender las demandas que se presentan.

Por Redacción Noreste