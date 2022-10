Sin reporte de daños en PR por el sismo

*Les canceló el homenaje a su madre dos horas antes del evento, para después realizarlo de forma improvisada sin presencia de familiares

Redacción

Poza Rica, Ver. – Una completa falta de respeto resultó ser el improvisado homenaje a la Profesora Zita Azuara, que realizó “La muñeca fea del Ayuntamiento” Jorge Luis Moridó Diosabot, Director de Cultura de esta ciudad, pues primero giró la invitación a familiares, después les canceló, para posteriormente de manera por demás repentina y mal organizado si se realizó el evento, pero sin la presencia de los familiares de la homajeada, quienes se muestran molestos, por la falta de respeto del director de Cultura.

En sus cuentas de redes sociales las hijas de la destacada Zita Azuara, evidenciaron la grosería que Jorge Luis Moridó Diosabot le hizo a la familia y destacaron se tire tristes y decepcionadas por este tipo de conductas.

«Hola buenas tardes nos da mucha pena pero debido a la informalidad de los organizadores de Casa de Cultura Poza Rica , Malicha Bagundo informamos que el evento de mi mamá, la mtra Zita Azuara A. Azuara Hernández, queda suspendido sin causa justificada a nosotras sus hijas a quienes nos anduvieron apurando con detalles para llevar a cabo dicho evento y que por razones que no entendemos, hoy a dos horas del evento se nos informa que siempre NO,QUE SE CANCELA, de todas formas a todos nuestros amigos y gente que verdaderamente valora la aportación cultural de nuestra madre a Poza Rica les damos las gracias por su incondicional apoyo,», expresó Mirza Azuara.

Otra de las hijas de la Profesora Zita Azuara incluso aseveró que, ante la falta de respeto de Moridó, recibieron ofensas:» Ahora resulta que somos mal agradecidas Mirza Azuara por no aceptar «el que sin, que no que siempre si» y por no asistir a un evento que según no es «para la foto», pero si para cubrir solo un viernes cultural más. Pedimos una disculpa a las personas que nos estuvieron llamando para preguntar por qué no estuvimos ni sus hijas y nadie de su familia presentes en el REIMPROVISADO EVENTO que se acaba de llevar a cabo por el supuesto reconocimiento a mi madre».

No cabe duda que Moridó Diosabot sólo está poniendo en mal al alcalde Fernando Luis Remes Garza, esto al llevar a cabo actividades improvisadas, y que sólo demuestran su falta de preparación como intento de servidor público; trascendió que los familiares esperan una disculpa pública de este personaje o su renuncia.