Sindicato de actores amenaza con huelga sino hay acuerdo con estudios de Hollywood

Ciudad de México.- La organización del festival Corona Capital reveló este lunes el cartel para su edición 2023, que se celebrará el tercer fin de semana del mes de noviembre.

En la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el viernes 17 de noviembre lo encabezan Arcade Fire, Alanis Morissette y la británica Pulp, una de las bandas más esperadas por el público mexicano. Para el primer día del festival también destacan The Hives, Two Door Cinema Club y Fitz and The Tantrums.

El sábado 18 de noviembre, la jornada la encabezarán Blur, The Black Keys y 30 Seconds to Mars. También destacan Metronomy, Jungle, Kasabian, Kim Petras y Rebecca Black.

El último día de festival lo encabezarán The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys. Tamvién resaltan Goose, The Breeders, Tennis, y Noel Gallagher’s High Flying Birds.

La preventa iniciará el viernes 9 de junio a partir de las 14:00h.

