Sismo magnitud preliminar 5.3 en Zihuatanejo; se siente en la CDMX

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara reformas a la Ley Minera que permiten la nacionalización del litio, menos de 24 horas después del fracaso de la Reforma Eléctrica.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador resaló que el litio es ahora un bien de la nación, y de paso arremetió contra sus adversarios por oponerse a dicha reforma.

“Fue una muy buena decisión ayer, a ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo, pensaron que bloqueando la reforma constitucional, ya con eso estaba resuelto, no, no, no, no. Me doy cuenta de que están molestos”, puntualizó.