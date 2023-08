Sonda rusa Luna-25 envió las primeras fotos del cráter Zeeman, ubicado cerca del Polo Sur de la Luna

Estados Unidos.- El pasado 24 de julio la red social Twitter dejó de existir, al menos como la conocíamos hasta entonces, pues su dueño, el magnate Elon Musk, decidió eliminar el logo del pajarito azul, cambiar el nombre e iniciar una transición ya anunciada hacia la plataforma X.

Pero ¿qué significa esto para los usuarios de una de las redes sociales más importantes de la historia?

Aunque en realidad la red sigue operando, los tuits se siguen publicando y las cuentas siguen activas de la forma tradicional, este es el comienzo de una nueva Era para Musk y su plataforma. El propio empresario ha hablado de su intención de convertir a X (antes twitter) en una red «todo incluido»

Foto: Dolartoday

La intención es, en primer lugar, alejarse de la marca Twitter que perdió usuarios de manera acelerada y estuvo cerca de caer en banca rota, al tiempo que se busca imitar el funcionamiento de la marca china Wechat, una plataforma donde a decir de Musk, las personas «prácticamente viven en elle», por la utilidad que representa.

Así es que lo que podemos esperar de X, es que en un intento por recuperar usuarios, Musk implemente una serie de posibilidades como comprar en línea, hacer pagos o consumir servicios desde la aplicación sin necesidad de descargar nuevas apps.

Foto: CNN en Español

Estos movimientos no han ocurrido y no hay fecha para su implementación, lo que tenemos por el momento es una seria insatisfacción de millones de usuarios en todo el mundo que no están contentos con la nueva apariencia de la plataforma y una red social que no termina de definirse, por lo que su caída en cuentas activas no se ha podido detener.

Con información de En Contacto