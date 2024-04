SOS para Casa MAM, necesitan 5mdp para no perder su casa de asistencia

Veracruz, Ver.- La Asociación Civil «Casa MAM» (Mujeres Apoyando Mujeres) necesita 5 millones de pesos para no perder el inmueble donde brindan atención y apoyo a mujeres con cáncer.

Roxana Guizar, presidenta de la Asociación «Casa MAM», mencionó que, con la donación de 100 pesos de 50 mil ángeles (como ellos los llaman) podrían lograr el objetivo; otra opción sería comprar productos que ofrecerán como, playeras pulseras, entre otros.

«Es una casa donde hemos salvado vidas, donde hemos perdido a compañeras que ustedes han llegado a conocer aquí a lo largo de muchos años, la idea que tenemos es continuar con esta casa, no nos ubicamos en otro lado, aparte aquí está en muy buena ubicación (…) 6 años tenemos en esta casa, aquí empezamos e iniciamos como un centro de prevención oportuna de cáncer de mama, posteriormente nos dimos cuenta que más es lo que se necesitaba, que más es lo que necesitaba una mujer, no nada más es darle un diagnóstico y después que te vaya muy bien, darle seguimiento, ver si tenía seguro o no tenía seguro, la mandábamos a FUCAM, empezamos a ver qué servicios podíamos incluir, que es lo que más les afectaba y nos dimos cuenta que definitivamente lo emocional es lo que teníamos que trabajar, que es lo que más les afectaba a la mayoría era su cabello, entonces teníamos que regalar, pelucas cortinitas, turbantes, pero sobre todo que recibirán apoyo de tanatología», mencionó.