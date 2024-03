Soy una mujer de justicia: Ángelica Sánchez    

Veracruz, Ver.- Como un “acto criminal” que atenta contra la vida, salud y bienestar de miles de veracruzanos, calificó este día la denominada “Jueza de Hierro”, la maestra y exjueza Angélica Sánchez Hernández, el hecho de quitarle $27 mil millones de pesos al presupuesto de las y los veracruzanos, acción que fue aprobada y avalada por los legisladores federales del partido oficial, varios de los cuales tienen el cinismo de volver a pedir el voto ciudadano.

Lo anterior, al arranque de su campaña, en un encuentro con representantes de medios de comunicación de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con lo que Ángelica Sánchez dio inicio formal a la campaña que desarrollará en los siguientes días de campaña, caminando a lo largo y ancho de la entidad, para acudir al encuentro con veracruzanas y veracruzanos .

La también denominada “Jueza de Hierro”, porque no se dobla ante el poder, apuntó que con el recurso que se le recortó a Veracruz, “pudimos haber ayudado a por lo menos 27 municipios de nuestro querido estado de Veracruz, hoy descuidado por las autoridades en turno”.

Y lamentó: “Hoy veo con tristeza que los candidatos veracruzanos de Morena, en lugar de estar en Veracruz, se van de ´matraqueros´ al zócalo de la Ciudad de México. Como borregos”.

Toda una vida fue suficiente para gritarles como ciudadana en este día: no lo voy permitir.

En complemento, la Jueza de Hierro Sánchez Hernández fue contundente al señalar “sé de lo que es capaz un gobierno autoritario, ignorante y sin personalidad, sé cuál es el precio, lo he pagado con mi libertad, a mis 58 años les digo: estoy dispuesta a luchar, tengo los puños cerrados y por defendernos a todos, no me voy a detener”.

“Durante 58 años de mi vida he visto cómo destruyen mi país. El PRI, con sus gobiernos corruptos y el abuso de autoridad. Luego el PAN, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos de un cambio, bañó el país de sangre, con gobiernos corruptos y abuso del poder. Y después vino Morena, que aprovechándose de la buena fe y la necesidad de un cambio, bañó el país de sangre, cerró los ojos, se tapó los oídos y la boca mientras miles de mexicanos son extorsionados, secuestrados y asesinados”, declaró. “La diferencia entre ciudadanos y políticos es clara, a mí, como juzgadora me enviaron a una cárcel, desnuda, aislada, con toda la violencia del Estado; Ah, pero a Manuel Huerta, el candidato al Senado de Morena, investigado por delitos sexuales».

» ¿Qué no Morena prometió que protegería a toda costa a las mujeres? ¿Qué los hizo cambiar de opinión? La complicidad y el encubrimiento”, apuntó.

Finalmente, les dijo a los comunicadores que “en el Senado siempre tendrán a Angélica Sánchez para alzar la voz por ustedes” y agregó que no va a permitir que el gobierno siga abusando de los Veracruzanos, la injusticia y los golpes cobardes del gobierno “lo que me hizo cerrar los puños para enfrentar a los gobernantes, no nos van a silenciar, no nos van a detener”.

Ángelica Sánchez estuvo acompañada por el presidente de “Municipios en Movimiento”, el doctor José Manuel Del Río Virgen, el suplente de la primera fórmula al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Tomás Mundo Arriasa y las candidatas a diputadas federales, Karina Guzmán y Marichuy Lavalle, por los distritos federales 12 y 4, respectivamente.

Por Alejandro Ávila