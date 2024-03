Familia exije justicia por reportera fallecida

Arrancó campaña como candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz

Estuvo acompañado por Sara Ladrón de Guevara, candidata al Senado por el PRD, y las candidatas a diputadas local y federal, Verónica Pulido y Maryjose Gamboa“Por Sara y por mí hablan los resultados; hemos demostrado que podemos gobernar bien”

Veracruz.-Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz afirmó que buscará llegar a la Cámara Alta a defender a Veracruz para lograr un trato justo y equitativo para el Estado y para los veracruzanos.“Queremos que se trate a Veracruz como un estado de primera, ese es nuestro principal objetivo al llegar al Senado, porque somos un estado de primera, que produce y que le aporta a la Federación pero no se ve reflejado en el presupuesto de los municipios”, manifestó en conferencia de prensa durante el arranque de su campaña.Señaló que actualmente en Veracruz la inversión pública federal es inexistente. “No hay una sola obra en Veracruz del Gobierno Federal que merezca resaltarse”, dijo.Asimismo, manifestó que los programas de salud han fracasado. “Hay más de 5 millones de veracruzanas y veracruzanos que perdieron la posibilidad de tener una atención de salud de calidad”, expresó.Además, subrayó que no hay inversión en educación pública “Es solo demagogia y más demagogia”, apuntó.Otro ejemplo, dijo Yunes Márquez, es el reciente anuncio de la desaparición del programa de mantenimiento de infraestructura carretera, lo cual para Veracruz es gravísimo, ya que son más de 28 mil kilómetros de carreteras federales que cruzan el Estado, que se verán perjudicadas por esta decisión. Señaló que en materia de seguridad, el gobierno federal desapareció los programas y los recursos que le servían a los estados y a los municipios para equipar, capacitar y pagarle a policías.“Desde el Senado tenemos que impulsar que regresen este tipo de fondos para poder ayudar a municipios y al Estado a tener una seguridad eficiente para los veracruzanos”, sostuvo.Indicó que algo verdaderamente agravante es lo que está pasando con el trato preferencial que le da el Gobierno Federal a otros estados, como Tabasco y Guerrero, en materia de cobro de la electricidad, mientras Veracruz, que es el primer productor de electricidad de este país, sigue pagando las tarifas más altas.“Voy a luchar en el Senado para que Veracruz tenga las tarifas que merece y que siendo productores de este servicio la gente pueda tener un trato preferencial al igual que estos otros estados”, afirmó.

“Hoy la Federación nos da un trato de cuarta, esa es la realidad”, añadió.Miguel Ángel Yunes Márquez reafirmó que desde el Senado impulsará cuestiones concretas para Veracruz.Expresó que su experiencia en dos ocasiones como Alcalde de Boca del Río y como delegado de Oportunidades, es muestra del oficio político que tiene. “Hemos demostrado que podemos gobernar bien”, afirmó.Por último, el candidato al senado de la República, Miguel Ángel Yunes Márquez afirmó que realizará una campaña seria, respetuosa, austera, como exigen los ciudadanos, con mensajes y compromisos claros.Durante su arranque de campaña, Yunes Márquez estuvo acompañado por Sara Ladrón de Guevara, candidata al Senado por el PRD, y las candidatas a diputadas local y federal, Verónica Pulido Herrera, y Maryjose Gamboa Torales, así como por militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD.“Por Sara y por mí hablan los resultados en las tareas que nos han sido encomendadas a lo largo de nuestras vidas; hemos demostrado que podemos gobernar bien”, concluyó.

Redacción Noreste