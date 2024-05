Miguel Ángel Yunes Márquez destaca la urgencia de un cambio verdadero en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- En su gira de campaña por la zona sur del Estado, el candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, lamentó el abandono en el que se encuentra Coatzacoalcos, una ciudad que en el pasado destacaba por su desarrollo económico gracias a la industria petroquímica.

En una transmisión a través de sus redes sociales, teniendo como escenario una plaza comercial abandonada y en ruinas, Yunes Márquez expuso la situación crítica que enfrenta la ciudad y señaló que en los últimos años Coatza ha experimentado un declive significativo, marcado por el abandono y la inseguridad.

El candidato señaló que a pesar de que hace seis años la gente de esa zona depositó su confianza en MORENA, la situación actual evidencia la falta de acciones, por parte de los gobiernos municipal y estatal, en materia seguridad y de infraestructura básica, como es el suministro de agua.

“Yo no veo como la gente de Coatzacoalcos pudiera votar por MORENA que tuvo la oportunidad de gobernar ya por seis años este estado y esta ciudad y en general no han hecho nada”, expresó.

Subrayó que Coatzacoalcos ha caído en manos de la delincuencia organizada desde hace mucho tiempo y es una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en todo el país, generando que mucha gente hayan abandonado la ciudad.

Manifestó que los empresarios ya no quieren invertir porque sufren de extorsión, de robos, de cobro de piso por parte de la delincuencia organizada y han decidido sacar su dinero y se han ido a vivir a otros puntos del país. “Literalmente Coatzacoalcos se ha vuelto una ciudad abandonada”, enfatizó.

En el tema del agua dijo que teniendo Coatzacoalcos uno de los sistemas industriales de agua más importantes de todo el país, no han hecho la infraestructura que conecta la presa con la ciudad, y eso ocasiona la falta del vital líquido. “La gente no tiene agua porque las autoridades no han invertido”, refirió.

Miguel Ángel Yunes Márquez destacó la urgencia de un cambio verdadero en la región, llamando a la reflexión a los habitantes del sur de Veracruz.

Enfatizó la importancia de votar por candidatos con experiencia y compromiso probado, rechazando la continuidad del partido MORENA al que acusó de ineficacia y corrupción. “Estoy convencido que la gente va a castigar a MORENA por mentirosos, por tramposos y por rateros”, afirmó.

Pidió a toda la gente abrir los ojos y no volverse a equivocar. “Aquí está la muestra que MORENA no sirve para nada, que hace seis años escogieron a un inútil como gobernador, ahora no escojan una zacatecana que no conoce Veracruz y que sólo nos va a venir a saquear, no lo podemos permitir”, agregó.

“MORENA no es la solución, no es la transformación, MORENA es la destrucción y ejemplo de ello es Coatzacoalcos”, añadió.

El candidato al Senado de la República de la coalición PAN-PRI-PRD concluyó su mensaje exhortando a la ciudadanía a unirse en un esfuerzo conjunto para recuperar la grandeza de Coatzacoalcos y del sur de Veracruz. ¡Juntos lograremos el cambio que el Sur y todo Veracruz necesita!, afirmó.