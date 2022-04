¡Susana Dosamantes rompe el silencio! Revela que tiene cáncer de páncreas

México.- El anillo de compromiso que Cristian Nodal le dio a Belinda, se ha convertido en la manzana de la discordia entre la ex pareja, pues aseguran que la valiosa gema podría acarrearles pleitos que podrían terminar en los tribunales.

El controvertido periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que el sonorense y la ojiverde podrían tener un pleito legal por el anillo, el cual se encuentra valuado en unos 3 millones de dólares.

Foto: El País

Durante la emisión más reciente del programa matutino ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló que en unos cuantos días se iniciaría con todos los tramites para la demanda. No se sabe si Belinda demandará a Nodal o viceversa, sin embargo, el periodista señaló que será un pleito bastante fuerte, pues uno de los dos podría terminar en la prisión.

“Todavía no les puedo dar los términos, pero vienen demandas, hay denuncias y puede ir gente a la cárcel… viene la bronca, pero durísima, en un par de semanas yo creo que va a reventar esto”, comentó Gustavo Adolfo Infante durante el programa

Según el periodista, no puede dar más detalles pero asegura que esto no será fácil, pues los ahora ex novios se enfrentarán en una feroz lucha en los juzgados, rompiendo la calma con la que habían manejado su ruptura.

¿Belinda tendría que regresarle el anillo de compromiso a Nodal?

Al tratar este tema, se levantó la polémica en el foro, por lo que el abogado Ricardo Fernández Fuentes tuvo que intervenir y dijo que en términos legales el anillo de compromiso, no le pertenece a Belinda y que debido a que el matrimonio no se celebró, debe devolverlo.

Foto: La Verdad Noticias

“El Código Civil prevé esta figura y establece claramente que cuando no se llega a final la propuesta de matrimonio, entonces, esas donaciones antenupciales que se recibieron entre los futuros cónyuges se tiene que dividir. Estamos obligados a devolver la joya”

Con información de La Mejor