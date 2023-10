Tabby Brown, exmodelo británica de Playboy es hallada sin vida

Estados Unidos.- Se tiene previsto que para el 24 de octubre, la cantante Britney Spears publique un libro en donde presuntamente en algunos capítulos, hablaría de su vida personal.

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, la estadounidense confesó que cuando era novia del también cantante, Justin Timberlake, decidió realizarse un aborto.

Britney reveló que hizo esta acción, debido a que en ese entonces, Timberlake no quería ser padre de familia.

«Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre», dijo la intérprete de «Toxic».