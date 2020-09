Últimas noticias del iPhone 12 Pro

El sensor LiDAR hizo su estreno en los iPad Pro 2020, sin embargo pasó como una función desapercibida porque la compañía de la manzana apenas hizo hincapié en ello y en lo que nos puede ofrecer. Posiblemente el motivo de ocultar información se deba a que en los próximos modelos ‘Pro’ del iPhone se vaya a incluir dicho sensor.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020