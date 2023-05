Tlalixcoyan organizará espectáculo artístico y cultural en Expo Feria Ganadera Ylang Ylang

Veracruz, Ver.– Con claras muestras de enfado, la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, dio una entrevista donde acusó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de detener el desarrollo económico y turístico de la ciudad de Veracruz toda vez que no ha otorgado el permiso para la rehabilitación del Centro Histórico.

Cabe mencionar que el 4 de abril del 2022, la presidenta municipal, Patricia Lobeira, sostuvo la primera reunión con el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, donde se acordó agilizar los trámites para otorgar los permisos de rehabilitación en infraestructura del centro histórico de la ciudad de Veracruz.

«El proyecto del Centro Histórico está parado por el momento, seguimos esperando la aprobación del INAH, la verdad es que yo quería iniciar este año, tenemos todo listo, tenemos ya el proyecto, y solo nos falta un documento que diga que ya nos aprueban esa obra, si no lo tenemos pronto, voy a tener que destinar ese presupuesto que nosotros no teníamos contemplado para el Centro Histórico, en otras zonas de la ciudad que también lo necesitan, pero bueno, que quede claro que es el INAH el que no ha dado todavía la aprobación y por el que no podemos empezar», mencionó.