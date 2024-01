Toman protesta a Presidentas y Presidentes de los 30 Consejos Distritales del OPLE Veracruz

Xalapa, Ver.- El asalto a dos menores de edad cuando se dirigían a la secundaria, sumado a los robos a casa habitación y negocios, orilló a los vecinos de la colonia Moctezuma de Xalapa a unirse para evitar estos actos delictivos.

A las 06:30 horas de la mañana del miércoles 10 de enero, dos estudiantes se dirigirían a la escuela telesecundaria técnica número 122, cuando caminaban por la calle Xallitic de la colonia Moctezuma, y al pasar por el parque vieron a tres hombres parados, así que los menores intentaron caminar con mayor velocidad.

Dos hombres con edad superior a los 30 años, alcanzaron a uno de los estudiantes para quitarle su mochila y el celular que llevaba; en tanto que el otro menor trató de alejarse, camino más rápido pero también lo alcanzaron para ponerle un picahielo en el cuello y arrebatarle sus pertenencias.

Uno de los menores con edad de 13 años relató con nerviosismo:

“Estaba de noche todavía, vimos atrás del parque, me cruce a la otra calle porque me dio mala espina. A mi compañero lo detuvieron, le quitaron todo, yo caminé a prisa, me alcanzaron y me quitaron todo, mi celular, traían un arma, un picahielo, no supe cómo reaccionar, nos quitaron las mochilas, mi compañero y yo nos regresamos corriendo a pedir ayuda”.