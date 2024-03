Trabajadores de Desarrollo Económico protestan en Xalapa

Entre la falsificación de documentos, contratos chuecos, fraude, abuso de poder y hasta el hurto de una medalla conmemorativa de una carrera atlética, la familia yunista se ha dedicado a engañar al pueblo para beneficiar sus oscuros intereses y ahora buscan retomar vivir del erario público a través del Senado, advirtió el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.

El legislador recordó que el candidato al Senado de la República abanderado por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Márquez pretendió ser alcalde del puerto de Veracruz falsificando documentación.

“Me pregunto cuando dice el candidato a la senaduría del PAN que hay que tener vocación del pueblo y que hay que querer al pueblo, yo no creo que se quiera al pueblo, cuando agarras y te vas a vivir un año enterito a París y luego vienes y quieres volver a ser alcalde de Veracruz y la Ley no te lo permitió y no te lo permitió”, señaló Gómez Cazarín.

Aunado a ello, recapituló que el exgobernador panista -pero e extracción priísta- “participó” en una carrera atlética en el puerto de Veracruz, donde simuló haber corrido XX kilómetros y posteriormente posteó una foto presumiendo la medalla.

“Eres un tramposo al igual que tu padre, con todo el respeto que se puedan merecer ustedes, se robó una medalla haciendo trampa y tú querías ser candidato haciendo trampa, porque falsificaste documentos y está comprobado y eso es ser delincuente, tú eres un delincuentes, porque hiciste fraude y por eso no te dejaron participar”, espetó el legislador.

El presidente de la Jucopo lamentó que Yunes Márquez en su camino para buscar la simpatía del electorado, tenga que recurrir a denostaciones sin sentido e insultos hacia las diputadas y diputados de la LXVI Legislatura de Veracruz.

“Quien se pone a insultar a la gente, es porque no tiene un camino claro, no tiene los argumentos para defenderse y utilizando la palabra que manifiesta, es porque es demasiado ignorante”, sostuvo Cazarín.

Destacó que el pueblo no es tonto y sabe quién representa el cambio, “han sido muchos años que ustedes han abusado del poder, pero demasiados años, imagínate cuántos años tiene tu papá abusando del poder judicial, legislativo… apoco se les olvida que concesionaron las carreteras de Xalapa a Veracruz por 30 y tantos años para enriquecerse en sus negocios sucios”.

Presumió que el Congreso del Estado no se ha prestado a ningún fraude, “no nos hemos prestado a dañar el pueblo, soy el presidente de la Junta de Coordinación Política y nunca he aprobado ningún fraude, por cierto, puedes preguntar a tus amigos panistas que estuvieron en la legislatura pasada y la que están ahorita, pregunta qué les aprobé, vinieron a pedir que les aprobara los contratos que tenían con esos ladrones ¿Sabes qué? No somos iguales, tienes toda la razón, pero cómo ya no te queda otra, quieres insultar y demeritar”.

En ese sentido, fustigó que la familia yunista debería de aprender de los magistrados que actualmente se encuentran en el Poder Judicial, “no se corrompieron como los tuyos, como los manejabas tú y tu papá, no los voy a ofender ya, porque clarito está que quien hace trampa y falsifica es un ladrón, eso es lo que son ustedes, ladrones”.

Finalmente, remembró que fue en la legislatura con mayoría de diputados panistas, donde se aprobó el atraco con el Grupo MÁS y los parquímetros, “nada más para que no creas que al pueblo se le olvida”.