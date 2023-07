Tras desayunar con líder narco, alcaldesa de Chilpancingo descarta renunciar

Chilpancingo, Gro.– Norma Otilia Hernández rechazó que vaya a renunciar como alcaldesa de Chilpancingo ante los recientes hechos de violencia que han dejado cinco transportistas muertos y su reunión con un líder criminal.

En conferencia de prensa la presidenta municipal se dijo “limpia” y dispuesta a ser investigada por su reunión con el líder del grupo criminal ‘Los Ardillos‘.

«Hay un video, pero no es algo que me esté vinculando con un hecho delictivo… Dialogar no es pactar”, presumió.