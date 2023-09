Una sociedad más preparada, empática y con bienestar, la meta de Protección Civil

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil insistió en que su deseo es concluir en tiempo y forma su gestión como alcalde antes de buscar cualquier otro cargo público.

Este martes entrevistado luego del macro simulacro que realizó el Ayuntamiento de Xalapa, Ricardo Ahued descartó apuntarse en la contienda interna de Morena para buscar la candidatura a la gubernatura o defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

¿Ricardo Ahued se inscribirá a esq convocatoria? se le cuestionó.

«No. Yo estoy aquí en el Ayuntamiento trabajando intensamente y ya estoy pidiendo mi jubilación y no quieres dármela» dijo.

Si alguno de los aspirantes lo invita a participar como coordinador de campaña ¿se sumaría usted? se le insistió.

«No. Los tiempos electorales así son. Hay mucha gente que tiene que participar, así es la democracia, a veces los actores políticos o públicos también estamos en la mira, yo no estoy en eso» dejó en claro.

El alcalde manifestó su deseo por terminar la administración «como debe de ser» y refrendó su compromiso por responder con el compromiso a la población de Xalapa.

De igual forma dijo que no es tiempo de pensar si se sumará o no al gabinete de la próxima administración estatal.

«Es apuntarse a cosas que quizá no tengamos no si quiera la oportunidad de hacerlo. No. Vamos a terminar» explicó.