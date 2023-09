UV, la única universidad sin deuda del país; Gobierno ha cumplido con presupuesto

Xalapa, Ver.- Fueron 18 hombres y 4 mujeres quienes se registraron ante el Comité Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz como aspirantes a defender la Cuarta Transformación.

Ante la alta participación registrada se harán encuestas de reconocimiento para medir su popularidad y posteriormente realizar la encuesta interna, explicó la presidenta del Consejo Estatal de Morena en Veracruz, Dorheny Cayetano.

«Es un ejercicio muy parecido al nacional que tiene que ver con la voluntad popular, que la gente diga conozco o no conozco a esta persona, además porqué la conozco, si por buena o por mala, que la verdad nosotros no vemos esos casos».

Destacó también que no sólo los aspirantes más conocidos tuvieron las mismas oportunidades de registrase, pero se definirá en la encuesta de reconocimiento al mejor posicionado o posicionada: