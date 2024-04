Vamos a informar sobre las Afores, para que quede claro, aún cuando con todo respeto son muy mentirosos los del bloque conservador: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su Gobierno no perjudicará a los trabajadores con la reforma a las pensiones, que actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador criticó a medios de comunicación y periodistas por “ser mentirosos” sobre esta reforma que pretende su Gobierno.

“O nos robamos las Afores, o vamos a expropiarlas, o a confiscarlas, nade eso, nada de eso, al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarlos, no estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiar a los trabajadores, así de claro”, declaró.

«El mandatario mexicano recalcó que “los que roban son otros, no están aquí (en el Gobierno de la 4T)”, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”

“Si no se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores Gobiernos, entonces les iría muy mal a quienes se pensionaran en el futuro, por eso les vamos a explicar bien. Hay términos que se deben de aclarar”, externó.

“Va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo, no pierde el derecho, esa es la clave de todo, por eso nadie ser puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador, para que en cualquier circunstancia reclama su dinero, nada más que ese dinero que no se reclama, por ley, lo debe de cuidar el IMSS y no las Afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social, para que sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión s le entregue”, indicó.

“¿Qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar la IMSS esas pensiones no reclamadas, y las están administrando ellos, eso es todo”, reclamó.