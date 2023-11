Vamos a tener la primera gobernadora en Veracruz: Claudia Sheinbaum

Boca del Río, Ver.- La coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García, aseguró que la sociedad mexicana se ha preparado para que una mujer gobierne, al igual que las mujeres se han preparado para llevar esa encomienda a cabo.

La ex secretaria de Energía, le aseguró a Claudia Sheinbaum Pardo, que en Veracruz, no caminará sola, pues en la entidad tiene aliados y simpatizantes que le ayudarán en su tarea de regeneración nacional.

«La sociedad mexicana se ha preparado para que una mujer gobierne, pero también las mujeres nos hemos preparado para ello, y no solo nos hemos preparado, sino que hemos demostrado con hechos y resultado reales. Querida Claudia, se está escribiendo en los renglones de la historia lo que nuestras compañeras, hijas y nietas recorrerán con más facilidad, y eso no tiene precio. Aquí, desde el corazón del Golfo de México y del cuatro veces Heroico Puerto de Veracruz, te decimos, no camina sola y cuenta con nuestro incondicional respaldo», subrayó.