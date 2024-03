Veracruz merece subir de nivel: Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- Este miércoles por la tarde fue presentado oficialmente en el recinto sede de la Secretaría de Cultura de Veracruz, el libro «Rutas hacia la Educación Inclusiva» del doctor, Carlos Alberto Campos Almeida.

Este escrito, a decir del autor, tiene como objetivo presentar a las maestras y maestros mayores elementos para que puedan atender la diversidad en las diferentes aulas.

«Es fundamental porque la única manera de enseñar tiene que ser en inclusión, el respeto y reconocimiento de la diversidad, no es un programa, si no es la única manera que debemos de entender la educación (…) no solo es que esté en la ley, sino que además la inclusión nos conviene a todas y a todos, y les vamos a enseñar y nos vamos a enseñar a convivir en diversidad, que además es parte natural del ser humano», expresó el autor.